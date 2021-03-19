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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

9 أبريل حفل تسليم جوائز الدورة الأولى لمسابقة يحيى حقي للرواية

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تقيم جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، حفل تسليم جوائز الدورة الأولى لمسابقة يحيى حقي في الرواية للشباب، والذي يقام بمقر مدرسة العائلة المقدسة برمسيس٬ فى السادسة مساء الجمعة الموافق 9 أبريل القادم.

ومن المقرر أن يشهد حفل تسليم الجائزة بعض الفقرات الفنية، حيث يشارك في الحفل فرقة وسط البلد، كما يقدم فريق مسرح جمعية النهضة مسرحية "أم العواجز" ليحيى حقي، إضافة إلى كلمات للدكتور محمد أبوالغار رئيس مجلس أمناء الجائزة، الأب وليم سيدهم رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، المهندس محمود الشاذلي عن تحالف المصريين بأمريكا الشمالية، كما تلقي نهى يحيى حقى كلمة أسرة الأديب الراحل، وتلقي د. إيمان عز الدين كلمة لجنة التحكيم.

وكانت الجمعية قد أعلنت منذ أسبوعين عن القائمة القصيرة للجائزة، وضمت روايات: "أطياف كاميليا" لنورا ناجي، الصادرة عن دار الشروق ورواية "لون مثالي للغرق" لضحى صلاح، الصادرة عن "ن للنشر" و"جبل المجازات" لأحمد كامل، الصادرة عن دار سرد للنشر – دار ممدوح عدوان و"غرفة 304" لعمرو عزت، الصادرة عن دار الشروق و"كسوة جديدة للكعبة" لمجيب الرحمن مدحت، الصادرة عن كيان للنشر.

وكانت الجائزة قد فتحت باب التقدم فى أكتوبر الماضى، واشترطت ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل. وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 150 ألف جنيه مصري، وللفائز الثاني 70 ألف جنيه مصرى.

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