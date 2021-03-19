مستشفى ومدارس وسوق حضاري.. أهالي ششتا يعددون طلباتهم من «حياة كريمة»

أكد أهال قرية ششتا التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، أنهم يعيشون حالة من السعادة عقب إدراجهم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أن هذه المبادرة كشمس تسطع على القرية بعد ليل طويل من الفقر في كافة الخدمات، وأنها جاءت لتمسح الأحزان، مؤكدين أن القرية كانت تعاني من الإهمال منذ عدة عقود.وبدأ إيهاب خليفة خيال، أحد أهالي القرية وأمين صندوق مركز شبابها، حديثه لـ"الدستور"، قائلًا إعادة بناء المسجد الكبير وفرش مسجد نور الإسلام ومصلي الحريم، أهم الأولويات جنبًا إلي جنب مع إحلال وتجديد ملعب مركز شباب ششتا وتوصيل المرافق للمبني الإداري الجديد وغرف خلع الملابس وتعلية سور الملعب.وأضاف خيال، تحتاج القرية إلى إنشاء مستشفى متكامل بديلًا عن الوحدة الصحية المتهالكة والتي لا تكاد تخدم بسبب ضعف امكانياتها، وأكد ان اضافة مبنى لمدرسة الشهيد عمرو خالد حسين، أمر حتمي ومُلح حيث وصلت كثافه الفصول لـ70 طالبًا في الفصل الدراسي، وهو رقم مُفزع وكذلك إضافة مبنى لمدرسة عبدالسلام خيال الإعدادية والتي بلغت كثافة الفصول لـ60 طالبًا في الفصل.كما طالب خيال، بإنشاء سوق حضاري للقرية بدلًا من السوق العشوائي الحالي، وإحلال وتجديد مبنى الجمعية الزراعية المتهالك.فيما أكد العميد خالد حسين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب ششتا ووالد الشهيد البطل الرائد عمرو خالد، أن إحلال وتحديد مبني المعهد الديني وتحويله لمعهد تعليم أساسي أزهري أصبح أمرا حتماي، خاصة أنه صادر له قرار إزالة وإخلاء منذ 10 سنوات وأهالي القرية يخشون انهياره على أولادهم.وطالب حسين، بسرعة الانتهاء من محطة الرفع الخاصة بالصرف الصحي للقرية وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مع تحديث وإضافة خطوط تليفونات وكبائن حديثة وتزويد القرية بخدمات الإنترنت بصورة متميزة، مع رصف مدخل ششتا كفر ششتا ورصف شارع داير الناحية والذي يبلغ طوله 3 كيلومتر ويعد شريان رئيسي بالقرية.وإختتم حسين حدثه لـ"الدستور"، مطالبًا بإحلال وتجديد منازل المستحقين من أهالي القرية، ورفع قدرة محولات الكهرباء وتطوير الشبكة الكهربائية بالقرية مع اضافة اعمدة انارة وتركيب كشافات ليد، وسرعة تبطين ترعة الصابوني والتي يبلغ طولها ٤ كيلو متر وتبطين الترع الفرعية و٦ مسقي وتبطين وتدبيش مصرف ششتا العمومي.