عبد الحفيظ ينهي أزمة «كهربا»





انفراجة جديدة شهدتها أزمة إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعد أزمة إيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.