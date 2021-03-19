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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عبد الحفيظ ينهي أزمة «كهربا»
الجمعة 19/مارس/2021 - 12:58 م
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انفراجة جديدة شهدتها أزمة إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعد أزمة إيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.
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