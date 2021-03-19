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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بصحراوى بنى سويف

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عزام برنس كامل 21 سنة سائق مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أشرف علي محمد 45 سنة، مصابا باشتباه خلع بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة، إبراهيم أبو القاسم علي 21 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

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