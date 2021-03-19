الابن الأكبر لـ أنجلينا جولي وبراد بيت يشهد ضد والده في قضية عنف

قدم مادوكس، الابن الأكبر بالتبني لكل من أنجلينا جولي، وبراد بيت، شهادة تثبت العنف المنزلي ضد والده في الدعوى التي أقامتها الممثلة الشهيرة ضد زوجها السابق.وقال مصدر مقرب من العائلة لموقع us weekly، إن مادوكس الذي يبلغ من العمر ١٩ عاما، لم يكن على علاقة جيدة بوالده براد بيت.وأضاف المصدر، أن مادوكس الذي التحق بالجامعة لم يحذف اسم والده بالتبني من أوراقه الرسمية بناء على عدم تفضيل أنجلينا جولي لهذه الخطوة.كان مادوكس يرغب في تغيير اسمه الأخير من بيت إلى جولي، لكن والدته رفضت هذا الأمر.انفصال براد بيت عن أنجلينا عام ٢٠١٦، قيل إنه بسبب خلاف وقع بين مادوكس ووالده، وكان المسمار الأخير في نعش هذه العلاقة، والسبب الرئيسي في رفعها دعوى الطلاق.