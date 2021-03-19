تخفيف ضغط المياه عن مدينة ناصر وقرية في الواسطى ببني سويف لمدة 6 أيام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية أبو صير بمركز الواسطى؛ نظرا لأعمال التطهير بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر.وأوضحت الشركة أنه سيتم التخفيف ابتداء من غدا السبت وحتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرًا، وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل، وسيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب، والاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.