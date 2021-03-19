إيطاليا واليابان تبحثان جهود مواجهة كورونا

بحث رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الياباني، يوشيهيدي سوجا، أوجه التعاون في إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين روما وطوكيو.وأوضحت رئاسة الوزراء الإيطالية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية- أن الجانبين استعرضا جهود مكافحة فيروس كورونا، وخطة التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة.