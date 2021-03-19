صرف 1.6 مليون جنيه لـ 3074 عاملا غير منتظم بأسوان

قال محمد عبد الوهاب مدير مديريةالقوى العاملة بمحافظة أسوان، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي، بصرف 62 ألف جنيه لـ27 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و35 ألفًا و162 جنيها رعاية صحية لـ 9 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، فضلًا عن الانتهاء من صرف منحة المولد النبوى الشريف بمبلغ مليون و524 ألف جنيه لـ3048 عاملًا.وأوضح أن المديرية، قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 201 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 14 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 156 منشأة أخرى، وعمل 3 ندوات عمالية، وبحث 9 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 47 منشأة، وإعادة التفتيش على 29 منشأة أخري.وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 9 شكاوى عمالية، تم إحالة 4 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.أما فى مجال التدريب المهني، جاري تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات على التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة "حياة كريمة"، كما يجري تنفيذ دورة تدريبية أخرى لـ16 متدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة و22 متدربًا من الذكور للتدريب على مهنة التبريد والتكييف.