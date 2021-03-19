المثقفون عن رحيل شاكر عبد الحميد: «النسيان لم يعد ترياق»

فجع الوسط الثقافي المصري والعربي بخبر رحيل٬ وزير الثقافة الأسبق٬ الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد.وعبر المثقفين والمبدعين عن فجيعتهم وحزنهم إثر إعلان خبر رحيله٬ حيث توالت كلمات الرثاء والعزاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.حيث كتب الشاعر زين العابدين فؤاد قائلا: خالص العزاء لنا جميعا٬ د. شاكر عبد الحميد غير عنوانه وصعد فوق تلال دموعنا إلى السماء.. لا آخر للحزن.وقال الناقد سيد إمام:"شاكر عبد الحميد مات٬ وماذا بعد متوالية الفقد هذه؟! نحن هنا والأحباب كلهمُ هناك! كفاك عبثًا أيها الموت! النسيان لم يعد ترياق!.أما الروائي إبراهيم فرغلي فكتب: لا كلمات يمكن أن ترثيك أيها الإنسان النبيل والمعلم الجليل والصديق الكريم المتواضع.. لروحك السلام والسكينة يا دكتور شاكر عبد الحميد، شريط طويل من الذكريات من بداية التسعينات في مكتبه بأكاديمية الفنون حين كنت أرغب في دراسة الفنون الشعبية، في مسقط خلال فترة عمله في جامعة السلطان قابوس، مع الأصدقاء العمانيين، مع كتاباته الاستثنائية عن الجمال وعلم النفس، قراءاتنا نحن لأعماله ونقاشها في جلساتنا في عمان. في المحاضرات والندوات التي جمعتنا، وجلسات الأصدقاء في المقاهي والمنازل هنا في الكويت وفِي القاهرة. عن التواضع والبساطة، عن الجاحظ في جلسة ممتدة على شاطئ الخليج، رحم الله المثقف الإنسان النبيل والصديق الكبير والعالم الجليل شاكر عبد الحميد.وقالت الكاتبة نجلاء علام: لا أجد من الكلمات ما أُعزي به الصديقة العزيزة والأخت الفاضلة مرفت مرسي في وفاة زوجها المثقف الكبير دكتور شاكر عبد الحميد.خالص العزاء لزوجته وأسرته ولكل المثقفين العرب والمصريين٬ على فقد هذا الإنسان الكريم، ولا أعتقد أن أحدا من المثقفين المصريين لا يذكر له موقفا نبيلا من مواقفه النبيلة الكثيرة، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه.أما الناشرة الدكتورة فاطمة البودي فقال: أنام بدري يوم أصحي علي خبر وفاتك يا دكتور شاكر٬ إنه يوم حزين جدًا مع السلامة يا صديقي. قلبي وجعني من الحزن يا دكتور شاكر، ربنا ينور ويسهل رحلتك يا حبيبي.بينما قال الناقد السينمائي محمود عبد الشكور: ومما تشرفت به أكثر من مرة أن أكون متحدثا على مائدة واحدة مع الراحل العظيم د شاكر عبد الحميد، وأن يلح بتواضعه أن أتحدث قبله، ويصر على ذلك، ثم يثني قبل كلمته على ما قلت، فيتملكني الخجل الشديد، فأنا من تلاميذه، ووجودي معه في مناسبة واحدة شرف في حد ذاته، ولكنه كان كبيرا ومعلما وانسانا استثنائيا.لا الوزارة ولا لقب الدكتوراة منحاه مكانة إضافية، لقد كان هو بعلمه وشخصه وسجاياه علما على نفسه.قل شاكر عبد الحميد وكفى.أما الروائي وحيد الطويلة فقال: بكى د. شاكر عبد الحميد على غياب فتحي عبدالله.. ثم دخل المستشفى وغادر، الصديق الغالي٬ العلامة٬ الناقد الواعي٬ المناصر٬ المحب٬ لطيف خفيف على الروح٬ بحضور خفيف على القلب٬ الكريم٬ المربت على الجميع... ألف رحمة ونور ويا مليون خسارة يا شاكر.بينما كتب الشاعر أحمد الجعفري ناعيا: (ذهَبَ الذين يُعاشُ في أكنافِهِم)٬ قلبي حزين وموجوع على أخويا وصاحبي وصاحب عيالي.. في رضوان الله الوزير الدكتور شاكر عبد الحميد.ومن جانبه قال الكاتب د. زين عبد الهادي٬ رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب: ماذا يمكن أن يقال..لاشئ.. رحل شاكر عبد الحميد الصديق والأب والحنان والرحمة.