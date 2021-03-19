نجل ترامب يشن هجومًا على بايدن.. والسبب روسيا

شن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق هجوما على الرئيس الأمريكى جو بايدن.وقال جونيور، إنه "لا يوجد الآن زعيم في الولايات المتحدة، ولكن فقط بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد"، على حد قولهجاء تصريحات نجل ترامب بعد رفض البيت الأبيض التحدث مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتب ترامب الابن في تغريدة له على "تويتر": "لقد تحدى بوتين جو بايدن في نقاش مباشر من دون نص معد، يعلم العالم كله أنه ليس لدينا زعيم في القمة، لا يوجد سوى بدلة فارغة مزودة بجهاز تحكم عن بعد".وتابع ترامب الابن: "معارضوا الولايات المتحدة متحمسون الآن لضعف أمريكا".