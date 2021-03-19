القوى العاملة: تعيين 263 شابًا بأسوان خلال فبراير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان، 263 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 988 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 806 بطاقـات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر فبراير.وقال الوزير، في بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.