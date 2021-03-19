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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القبض على صاحب مخبز استولى على 3 أطنان دقيق مدعم بكفر الشيخ

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن عن ضبط (1203) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3٫02 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لفرم اللحوم) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫5 طن "مفروم دجاج دوبريهات") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (6٫96 طن دقيق فاخر إستخراج 72%) معبأة داخل شكائر وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة – (5000 عبوة فارغة) مدون عليها ذات البيانات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر) بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (5 طن "ملح سياحات") غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الصناعات الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإدخالها فى عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الجبن الأبيض بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة كفرالشيخ) وبحوزته ( 3 أطنان دقيق بلدى مُدعم) قام المذكور بتجميعه وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء، وضبط (مالكة محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الشرقية) لتجميعها (2 طن سكر – 564 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة) وبحوزته (35800 قرص أدوية "بشرية – منشطات ") مهربة جمركيًا وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، واضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية استهدفت محلات المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة.. أسفرت عن ضبط عدد (3) قضايا بإجمالى مضبوطات بلغت (2٫195 كيلو جرام) مشغولات ذهبية "مختلفة الأشكال" بعضها غير مدموغ والبعض الآخر يشتبه فى عدم سلامة أختام الدمغة.

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