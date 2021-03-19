27.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أنه جرى إعطاء 27.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة، اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ458 ألفا و471 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 13 أسبوعا.