وزير القوى العاملة يُتابع الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.وقال الوزير، في بيان اليوم، إن مديرية القوي العاملة بسوهاج سلمت شهادات إتمام الدورة التدريبية الأولى من نوعها لذوي الهمم لـ15 متدربًا من ذوي الإعاقة البصرية على مهنة "الإنترنت والتسويق الإلكتروني"، واستمرت شهرا كاملا بـ100 ساعة تدريبية.ومن جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبوزيد، إن هذه الدورة تأتي ضمن 6 دورات مزمع إقامتها تنفيذا للبروتوكول الذي يستهدف تدريب 100 شاب وفتاة من ذوي الهمم على المهن المختلفة، كما تم تسليمهم شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، والتي تسمح لهم بإضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى.وأشار إلى أنه تم تسليم 53 شهادة إتمام التدريب لخريجي 4 دورات تدريبية طبقا للبروتوكولات الموقعة مع جهات خارجية وهي: "الطاقة الشمسية - المساحة - الحدادة واللحام - الخياطة والتفصيل"، فضلا عن تسليم 57 شهادة لخريجي لـ6 دورات تدريبية بالعربة المتنقلة بقرية عرابة أبو الدهب ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي: "دورتان كهرباء، وثلاث دورات سباكة صحية، ودورة خياطة وتفصيل".ونوه بأن إجمالي من تسلم شهادات اتمام التدريب 125 متدربا في 11 دورة تدريبية يحتاجها سوق العم، مؤكدا أنه تم مراعاة تخفيض الأعداد والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.