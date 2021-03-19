رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 توصيات لاجتماع الوزراء الأفارقة للتغيرات المناخية

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:29 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني عن أهم التوصيات النهائية لاجتماع المجلس التنفيذى للوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية بصفته برئاسة الطيار محمد منار عنبة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لاستعراض ومناقشة الجهود التى قامت بها جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها لمؤتمر (AMCOMET)  بمشاركة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لسياسات المناخ وتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية المعنية بأفريقيا.

وشارك الوزراء المعنيون بالأرصاد وبنك التنمية الأفريقي ومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية بمشاركة اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وعدد كبير من ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة ورؤساء مرافق الأرصاد الجوية الأفريقية، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال خدمات الأرصاد الجوية. 

وجاءت التوصيات الخاصة بالاجتماع على النحو التالي:

التعريف بالتغيرات المناخية والظواهر شديدة التأثير التي تم رصدها، وكذلك تأثيراتها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

نشر التقرير بشكل منتظم سنويًا لما يشمله من بيانات ومعلومات مجمعة وشاملة تهم الجميع لتعميم الاستفادة على نطاق واسع من تلك المعلومات المناخية الهامة.

الحد من آثار الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والجاهزية والاستعداد في مراكز التنبؤات الجوية للدول الافريقية والتعاون بينها، ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجال التنبؤات الجوية، ومشروعات التطوير التى تهدف إلى رفع قدرات مرافق الأرصاد الجوية الوطنية.

المشاركة في تقديم خدمات تختص بحالة الطقس والمناخ وفقًا لما تتطلبه أجندة التنمية العالمية التي تضع أهمية قصوى لتغيرات المناخ بالإضافة إلى تقديم تنبؤات جوية ومناخية وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

موضوعات متعلقة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

وفاة المخرج رائد لبيب بعد صراع مع السرطان


الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

«القاهرة الساحرة» أحدث معارض الفنان جمال مليكة بجاليري الكحيلة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

صلاح بيصار ناعيا شاكر عبد الحميد: ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك