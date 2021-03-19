4 توصيات لاجتماع الوزراء الأفارقة للتغيرات المناخية

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني عن أهم التوصيات النهائية لاجتماع المجلس التنفيذى للوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية بصفته برئاسة الطيار محمد منار عنبة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لاستعراض ومناقشة الجهود التى قامت بها جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها لمؤتمر (AMCOMET) بمشاركة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لسياسات المناخ وتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية المعنية بأفريقيا.وشارك الوزراء المعنيون بالأرصاد وبنك التنمية الأفريقي ومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية بمشاركة اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وعدد كبير من ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة ورؤساء مرافق الأرصاد الجوية الأفريقية، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال خدمات الأرصاد الجوية.وجاءت التوصيات الخاصة بالاجتماع على النحو التالي:التعريف بالتغيرات المناخية والظواهر شديدة التأثير التي تم رصدها، وكذلك تأثيراتها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.نشر التقرير بشكل منتظم سنويًا لما يشمله من بيانات ومعلومات مجمعة وشاملة تهم الجميع لتعميم الاستفادة على نطاق واسع من تلك المعلومات المناخية الهامة.الحد من آثار الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والجاهزية والاستعداد في مراكز التنبؤات الجوية للدول الافريقية والتعاون بينها، ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجال التنبؤات الجوية، ومشروعات التطوير التى تهدف إلى رفع قدرات مرافق الأرصاد الجوية الوطنية.المشاركة في تقديم خدمات تختص بحالة الطقس والمناخ وفقًا لما تتطلبه أجندة التنمية العالمية التي تضع أهمية قصوى لتغيرات المناخ بالإضافة إلى تقديم تنبؤات جوية ومناخية وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية