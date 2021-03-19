ألمانيا: اللقاحات وحدها لا يمكنها وقف الموجة الثالثة من كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن اللقاحات وحدها لا يمكنها وقف الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف شبان: "لا توجد حتى الآن جرعات كافية من اللقاح في أوروبا لوقف الموجة الثالثة بالتطعيم وحده".وأوضح أنه "حتى إذا تمت عمليات تسليم اللقاحات بشكل يعول عليه، سوف يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بشكل كامل".واختتم شبان تصريحاته بالقول إن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس يعني أن ألمانيا قد تعود إلى تدابير إغلاق أشد.