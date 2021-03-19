17 ألفا و482 إصابة جديدة بكورونا بألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 17 ألفا و482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و629 ألفا و750 حالة.وقال المركز- في بيان نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إنه تم تسجيل 226 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 74 ألفا و358 حالة.