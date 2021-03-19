تراشق بالألفاظ في اجتماع دبلوماسي أمريكي صيني رفيع المستوى

بدأت أول محادثات على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس جو بايدن أمس الخميس بتوجيه كل جانب توبيخا حادا لسياسات الآخر في مشهد علني نادر يسلط الأضواء على حجم التوتر بين الطرفين.واتسمت الفترة التي سبقت اجتماع أمس الذي انعقد بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا الأمريكية بموجة تحركات من جانب واشنطن كشفت عن اتخاذها موقفا متشددا وبتصريحات حادة من بكين، وجاء الاجتماع في أعقاب زيارات مسؤولين أمريكيين للحليفتين اليابان وكوريا الجنوبية.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظرائه الصينيين "سنناقش مخاوفنا العميقة إزاء أفعال الصين، بما في ذلك إجراءاتها في شينجيانغ وهونج كونج وتايوان والهجمات الإلكترونية على الولاياتالمتحدة والضغوط الاقتصادية على حلفائنا".