نائب محافظ الدقهلية يفتتح معرض الأندية النسائية باستاد المنصورة

افتتح هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية نائبا عن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية معرض المشغولات اليدوية التي نظمته مراكز الشباب بنطاق المحافظة بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى وقد شمل المعرض كافة انواع المشغولات والحرف اليدوية من أعمال الاندية النسائية التابعة لمراكز شباب المحافظة،جاء ذلك في اطار احتفالات محافظات مصر بيوم المرأة المصرية وبحضور طارق باشا وكيل المديرية ومسئولي قطاعات الشباب والرياضة، ورؤساء مراكز الشباب المشاركة بالمعرض ونواب رئيس حي غرب المنصورة.وكرم نائب المحافظ في الاحتفالية عددا من النماذج المشرفة من سيدات الدقهلية واللاتي لهن قصص نجاح بين اقرانهن وكما كرم عددا من مدربي السيدات علي الحرف والمشغولات اليدوية بالاندية النسائية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة وذلك بتسليمهم شهادات الشكر والتقدير علي مجهوداتهن ونجاحهن.وقال نائب المحافظ ان الدقهلية تذخر بالعديد من النماذج المشرفة والقيادات النسائية في العديد من مجالات العمل التنفيذي والعمل الاجتماعي واللاتي لهن دورهن البارز في تحقيق تقدم المجتمع الدقهلاوي.