بولندا تسجل 25 ألفا و998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 25 ألفا و998 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و10 آلاف و244 حالة.وقالت وزارة الصحة البولندية، حسبما ذكر راديو "بولندا"، إنه تم تسجيل 419 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 48 ألفا و807 حالات.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونا و620 ألفا و272 شخصا، وذلك بعدما تعافى 16 ألفا و440 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.