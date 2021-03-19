الصحة: المستشفيات مستعدة لاستقبال الزيادة المحتملة من حالات كورونا

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات المستشفيات للموجة الثالثة من فيروس كورونا حال حدوثها في مصر.وأكد لـ"الدستور"، أن وزارة الصحة لا تنتظر زيادة معدلات الإصابة حتى ترفع استعداداتها، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة لإحتمالية زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.وأضاف "عبدالفتاح"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت منذ أن بدأت معدلات إصابات فيروس كورونا في الانخفاض منتصف يناير الماضى، برفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات وبناء القدرات الخاصة بالمستشفيات ومراجعة شبكات الأكسجين وتزويدها.وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، إلى أن وزيرة الصحة وجهت بمراجعة أسرة الرعاية المركزة وأسرة التنفس الصناعى وأسرة الداخلى، وتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بصورة كافية، بالإضافة إلى إجراءات مكافحة العدوى.وتابع أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية بكل المستشفيات، ورفع كفاءة وقدرات المعامل المركزية في المحافظات.وقال "عبدالفتاح"، إن معدلات الإصابة في مصر في مرحلة ثبات منذ شهر تقريبًا ما بين 550 و650 حالة تزيد أو تقل بمعدلات بسيطة، لافتًا إلى أن أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية كان يوم 30 ديسمبر الماضى بإجمالى إصابات 1418 حالة، ثم بدأت تنخفض الأعداد تدريجيًا.