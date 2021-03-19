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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو باتحاد المستثمرين: «المركزي» يلعب دورًا مهمًا في الوقوف بجانب الصناعة

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس محمد عمر، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبورواش، أن البنك المركزي المصري لعب دورًا مهمًا منذ بداية جائحة كورونا للوقوف بجانب الصناع للحفاظ على العمالة بالمصانع وحجم الإنتاج، من خلال إطلاق المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "عمر" لـ"الدستور"، أن اخر مبادرة للمركزي وهي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ستعمل على انتعاش حركة السوق العقاري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى انها ستوفر سكن مناسب للشباب وبإجراءات تمويلية سهلة التسديد.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أبورواش، إلى أن ماتشهده مصر في الوقت الحالي هو إنجاز كبير جدًا وتم تنفيذه في وقت قليل وفي ظروفه صعبة على العالم اجمع بسبب التداعيات الاقتصادية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا.

ولفت إلى أن النهضة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقتصر على قطاع واحد فقط بل شملت نهضة في القطاع الصناعي، الصحي، الزراعي، التجاري، السياحي، العقاري، والاجتماعي مثل مبادرة حياة كريمة.

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