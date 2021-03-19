ألمانيا تواجه ارتفاعا متسارعا بشكل واضح لعدد الإصابات بكورونا

أعلن نائب رئيس معهد روبرت كوخ للصحة العامة اليوم الجمعة، أن ألمانيا تواجه ارتفاعًا "متسارعًا بشكل واضح جدًا" لعدد الإصابات بفيروس كورونا، مرتبطًا بشكل خاص بانتشار النسخ المتحوّرة البريطانية من الفيروس.وقال لارس شاده في مؤتمر صحافي "من الممكن جدًا أن يكون لدينا وضع مماثل في عيد الفصح للوضع الذي شهدناه قبل عيد الميلاد، مع عدد إصابات مرتفع جدًا والكثير من الحالات الخطيرة والوفيات ومستشفيات مكتظة".