الصحة تضع ارشادات احترازية لصلاة الجمعة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا عند الذهاب لصلاة الجمعة.وأشارت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن ١ متر، وتطهير الأيدي باستمرار، مع الحرص على الذهاب بسجادة الصلاة الخاصة بك لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148823 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 642 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.