تنظيم الليلة الرقمية 45 للطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى غدًا

في إطار فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا" أعلنت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري، ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية عن تنظيم الليلة الرقمية الخامسة والأربعين، مساء السبت 20 مارس الجاري،وذلك بشراكة مع مؤسسة الجمال، وسيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.ووفق الجهة المنظمة، من المرتقب أن تعرف هذه الليلة الرقمية مشاركة مجموعة من السادة العلماء والباحثين والمثقفين، بمداخلات علمية ذات مواضيع متنوعة، وعرض أشرطة توعوية وتثقيفية، مع شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وسيتم بث حصة من الذكر مباشرة من الزاوية الأم بمداغ، الكائنة بنواحي إقليم بركان( الجهة الشرقية بالمملكة المغربية )، يشار إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).