ضبط 6505 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6505 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2575 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و328 مخالفة السير دون تراخيص، و23 مخالفة موقف عشوائى، و26 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.