ببورسعيد جثة الطفل "عبد الرحمن أحمد الغيطاني"، 4 سنوات، عقب العثور عليه بترعة السلام، اثر حادث انقلاب سيارة الملاكي على محور 30 يونيو منذ عدة أيام.
العثور على جثة طفل غرق في حادث سيارة محور 30 يونيو
الجمعة 19/مارس/2021 - 12:04 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
عثر أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، على جثة طفل غارق بترعة السلام.
استقبلت مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد جثة الطفل "عبد الرحمن أحمد الغيطاني"، 4 سنوات، عقب العثور عليه بترعة السلام، إثر حادث انقلاب سيارة الملاكي على محور 30 يونيو منذ عدة أيام.
وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استقبلت مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد جثة الطفل "عبد الرحمن أحمد الغيطاني"، 4 سنوات، عقب العثور عليه بترعة السلام، إثر حادث انقلاب سيارة الملاكي على محور 30 يونيو منذ عدة أيام.
وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.