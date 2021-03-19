العثور على جثة طفل غرق في حادث سيارة محور 30 يونيو

عثر أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، على جثة طفل غارق بترعة السلام.استقبلت مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد جثة الطفل "عبد الرحمن أحمد الغيطاني"، 4 سنوات، عقب العثور عليه بترعة السلام، إثر حادث انقلاب سيارة الملاكي على محور 30 يونيو منذ عدة أيام.وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.