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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف مليار و49 مليون جنيه مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة من كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعة الرابعة والخامسة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا وقطاع الغزل والنسيج، وقطاعات أخري، كاشفا عن أن إجمالي ما تم صرف من الصندوق لهذه القطاعات بسبب (كوفيد - 19) وصل إلي مليار و49 مليونا و98 ألف جنيه، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملا، يعملون في 81 ألفًا 559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 890 مليون و407 آلاف جنيه، صرفت لـ 509 آلاف و350 عاملا يعملون في 8354 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت لـ 77 ألفا و725 عاملا، يعملون في 100 منشأة، كما تم صرف 58 مليون و479 جنيها لـ 23 ألفا 444 عاملا، يعملون في 105 منشأة بقطاعات خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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