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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: 62٪ زيادة في معدل الإشغالات الفندقية بمصر رغم الوباء

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
هدير سند
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قالت شركة "كوليرز إنترناشيونال" المتخصصة فى مجال خدمات الاستشارات العقارية والفندقية، إنه من المتوقع أن يصل معدل اشغالات الفنادق في مصر خلال العام الجارى وصل إلى 62%، رغم استمرار جائحة فيروس كورونا وما قد تخلفه من صعوبات اقتصادية في العالم أجمع.

وبحسب موقع "Hotelier" المتخصص في تغطية اخبار الخدمات الفندقية في الشرق الأوسط، أفاد تقرير صادر عن "كوليرز إنترناشيونال" إن متوسط عائد الغرف الفندقية فى المقاصد السياحية الرئيسية في مصر سيواصل رحلة النمو خلال العام الجارى، حيث ستشهد الغرف الفندقية فى الغردقة وشرم الشيخ زيادة سنوية في معدلات الإشغال بنسبة 57٪ و50٪ على التوالى.

بينما تأتى معدل إشغالات الغرف الفندقية فى القاهرة وشرم الشيخ فى مرتبة متساوية بمعدل نمو 50% لكليهما أما الإسكندرية تواصل النمو ولكن بوتيرة أقل لتصل إلى 36%، وفقًا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه مع استمرار تخفيف قيود السفر المفروضة من بعض الدول على انتقالات مواطنيها، سوف تتصدر الإسكندرية معدل الإشغالات المتوقعة خلال العام الجارى ب62% ثم الغردقة 38% ثم فنادق شرم الشيخ بـ35%.

ونقل الموقع عن أحمد يسري المستشار الفندقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب"كوليرز إنترناشيونال"، إنه "من المتوقع أن يكون أداء السوق الفندقي في الإسكندرية أفضل نسبيًا من العاصمة مدفوعة بالطلب المحلي المستحث.

َولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق الضيافة الفندقية في القاهرة إلى نسبة إشغال تصل إلى 41 في المائة بحلول نهاية عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالعام السابق حيث تنتعش المدينة من الآثار المدمرة لفيروس كورونا.

وذكر الموقع أن تقرير الإشغالات الفندقية يمثل أخبار إيجابية لمصر، حيث أبدى مستثمرون بالقطاع السياحي؛ نظرة أكثر تفاؤلًا خلال 2021، مقارنة بالعام الماضي وتوقعوا تحسنًا نسبيًا في الإيرادات بنهاية العام الجاري.

وسمحت الحكومة المصرية باستئناف النشاط السياحى الدولى بدءا من يوليو الماضي، في ثلاث محافظات تشمل جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، بنسب تشغيل 50% من الطاقة الاستيعابية لكل منشأة.

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