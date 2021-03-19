قافلة بيطرية تفحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي (صور)

توجهت قافلة بيطرية مجانية إلى شرم الشيخ من مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس المركز.وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن القافلة بالتعاون بين معهد التناسليات ومعهد الصحة الحيوانية، وتوجهت إلى مضمار الهجن بشرم الشيخ لفحص الهجن التابعة للمحافظة والأهالي المتواجدين بمنطقه السفاري.وقامت الحملة بالكشف على الهجن تناسليا وبأحدث التقنيات وتقديم العلاجات المناسبة والتحصينات اللازمة وسحب عينات من الهجن للوقوف على الحالة المرضية وكذلك البدء في تدريب الأطباء البيطريين على الفحص التناسلي للهجن والعلاجات المناسبة، وجار استكمال فعليات القافله في الأيام القادمة في مدينة الطور حتى 21 مارس الجاري، كما شارك صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للتوعيه بمزايا التأمين.والجدير بالذكر أن مضمار الهجن بشرم الشيخ يعتبر أكبر مضمار دولى لسباقات الهجن بالمنطقة وهو مقام على مساحة ألف فدان ويحتوى على 3 آلاف هجن من السلالات المتميزة وان سباق الهجن تلقى اهتماما كبيرا من السائحين العرب وتسهم في الترويج السياحة الرياضية في شرم الشيخ كما أن توفر فرص عمل لأهالي جنوب سيناء.