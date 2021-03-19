لقاء سويدان من طابا: «بحبك يا بلادي»

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عدة صور لها في مدينة طابا، وذلك في ذكرى تحرير المدينة الباسلة، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.وظهرت سويدان وهي ترفع علم مصر بين يديها وعلى شاطئ طابا، وعلقت على الصور قائلة "أنا بحبك يا بلادي ذكرى تحرير طابا ١٩ مارس ٨٩".وكان آخر أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.العمل من بطولة لوسى، أحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصري، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.