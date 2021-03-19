التشيك تسجل 10 آلاف و576 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، تسجيل 10 آلاف و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض بـ660 حالة تم تسجيلهم في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الجمعة أن ضغط توافد أعداد الإصابة على المستشفيات لا زال قائما؛ حيث بلغ أعداد المصابين المحتجزين في المستشفيات 8 آلاف و773 حالة، من بينهم 1992 حالة حرجة.