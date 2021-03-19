الكرملين: بوتين يستعد لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع بايدن

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض لإجراء محادثات مباشرة على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي بايدن.وأضاف الكرملين، أن بالإمكان فعل ذلك يوم الاثنين أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن، وفقًا لرويترز.وأكد الكرملين، على أن روسيا تستخدم القنوات الدبلوماسية لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع بوتين وبايدن.