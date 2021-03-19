البحرين وباكستان يبحثان تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

بحث رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الذي يزور باكستان حاليًا، مع مدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني المشترك (ISI) الفريق فيض حميد، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، وخاصة ما يتعلق بالتنسيق والتعاون في مجال محاربة الإرهاب والتطرف.وأشاد رئيس الحرس البحريني وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الجمعة، بما حققته القوات المسلحة الباكستانية وأجهزتها من تقدم وتطور في مجال محاربة الإرهاب لضمان أمن واستقرار المنطقة متمنيًا لباكستان الإسلامية دوام التقدم والازدهار.