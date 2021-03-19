وصول جثمان الدكتور شاكر عبدالحميد لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل جثمان الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، لتشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لمقابر الأسرة بالمستقبل علي طريق مصر- الإسماعيلية.والدكتور شاكر عبدالحميد، تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في عام 2011، وقد شغل العديد من المناصب منها: «أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية من عام 2003 حتى عام 2005، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين، أستاذًا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالبحرين من عام 2005 حتى عام 2011»، وله مساهمات عديدة في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.