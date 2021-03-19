بالأسماء.. أكثر الدول المستوردة للصناعات الغذائية من مصر في 2020

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أهم الدول تصدرت الاستيراد من مصر.وجاءت السعودية أولى الدول عالميا فى استيراد السلع الغذائية المصنعة من مصر خلال عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 310 ملايين دولار، ويليها أمريكا في المركز الثانى بقيمة 181 مليون دولار، والأردن بقيمة 169 مليون دولار، واليمن في المركز الرابع بقيمة 166 مليون دولار، وفي المركز الخامس ليبيا بإجمالى صادرات بلغت 163 مليون دولار.