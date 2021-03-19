ضبط 108 طرب لمخدر الحشيش حوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 108 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية، الإسماعيلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى)، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.وأسفرت الجهود عن ضبط (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى)، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.