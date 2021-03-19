بايدن يضع خطة إنقاذ للأسر المتضررة من جائحة كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية المساعدات التي ستوفرها خطة الإنقاذ الأمريكية لدعم ملايين الأسر الذين عانوا من جائحة كورونا في الولايات المتحدة التي طالت لأكثر من عام فى البلاد، مفيدًا بأن خطة الانقاذ ستوفر مبالغ مالية كبيرة تتخطى الـ 40 مليار دولار لمساعدات المستأجرين فى الولايات الامريكية.وغرد الرئيس جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لا ينبغي لأحد أن يفقد منزله وسط جائحة كورونا، توفر خطة الإنقاذ الأمريكية أكثر من 40 مليار دولار لمساعدة العائلات على دفع الإيجار، والبقاء في منازلهم، والحفاظ على سقف فوق رؤوسهم، المساعدة هنا الآن".