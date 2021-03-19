الأنبا كيرلس يكشف تفاصيل إقامة «النهضات» بكنائس إيبارشية أسيوط

كشف الأنبا كيرلس وليم، مطران الكاثوليك بأسيوط، تفاصيل إقامة النهضات على مستوى كنائس إيبارشية أسيوط للكاثوليك.وقال الأنبا كيرلس وليم في بيانًا له: "لاحظنا خلال الفترة الماضية تزايد حالات الأصابة بفيروس كورونا المستجد ومن منطلق مسئوليتنا عن سلامة المؤمنين، وعن سلامة المجتمع الذي نشكل جزء لايتجزأ منه ولايمكن ان نتجاهل الأوضاع، إذ نود ان نذكركم ببيان السنودس البطريركي في ديسمبر الماضي، بتجنب الاحتفالات الذي ترتفع فيها الأعداد داخل الأماكن المغلقة ومن بينها النهضات الفصحية التي يتباري عليها الشعب".وأضاف: "نكتفي بالقداسات الإلهية وخدمة الأسرار مع مراعاه الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، ونأمل أن تتحسن الأوضاع مع احتفالات أسبوع الألام وفرح القيامة".