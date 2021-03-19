على طريقة نرمين الفقي.. طريقة الاهتمام بالبشرة والشعر

أحلت النجمة نرمين الفقي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة مساء أمس الخميس، حيث أعربت نرمين عن احتياجها لسند في حياتها، وبالطبع الشخص يأتي في عمر مُعين ويحتاج لمن يسانده ويقف معه في العديد من المواقف الحياتية، كاشفة عن عمرها الحقيقي وهو 48 عامًا، ومؤكدًا أهمية الرياضة والغذاء الصحي في الحصول على جسد ممشوق.وتحدثت نرمين حول السر وراء رشاقتها وبشرتها المشرقة بالإضافة لشعرها اللامع، وهذا ما نتحدث عنه خلال السطور التالية.قالت نرمين الفقي إنها تعشق الجيم وممارسة الرياضة بصورة مستمرة، حيث دائمًا ما تشارك الجمهور صور وفيديوهات من داخل الصالة الرياضية، بالإضافة لحبها لمشروبات النعناع والزنجبيل، وتناول المكسرات وعين الجمل.وفقًا لما تصرح به دائما أن سر جمال بشرتها في عدم إرهاقها بالماكياج الزائد، ولا تستخدم أي إضافات لبشرتها سوى مياه الورد، بالنسبة لشعرها تحرص على الأقنعة ذات المواد الطبيعية من الثوم، والجرجير وزيت الزيتون.