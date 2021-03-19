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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب محل بيتزا لحيازته نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، صاحب محل وجبات جاهزة "بيتزا" بمنطقة عابدين، لحيازته نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل بدائرة قسم شرطة عابدين لحيازته مواد غذائية تُستخدم فى صناعة البيتزا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا) غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (300 كيلو جرام دقيق فاخر - 80 كيلو جرام جبنة "غير صالحة للاستهلاك الآدمى" - 150 كيلو جرام "زبدة" - 11 كيلو جرام مقطعات لحوم - 20 كيلو جرام "صوص شيدر" - 4 كيلو جرام "مقطعات دواجن "غير صالحة للاستهلاك الآدمى)، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد الوجبات الجاهزة (بيتزا)، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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