إحباط تهريب 6 كيلو بلاتين و54 آيفون بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من كروت الميمورى والبلاتين بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشان الرقابه علي المعادن الثمينه والاحجار ذات القيمه وتعديلاته وقانون رقم 111لسنه 1980 بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته ولوئحه وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب المصري وأسرته قادمين من الإمارات، حيث تبين بمراجعة جوازات السفر أن المدة قصيرة (4 أيام) والسفريات متكررة كل 4 أيام خلال الشهور الماضية.وبسؤال رب الأسرة عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفى.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الأسرة والتفتيش الذاتى من أحمد صبرى وإيمان موسى تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة فتبين وجود 54 هاتف محمول ماركة آيفون و4 آلاف كارت ميمورى مخبأين على جسم أفراد الأسرة.وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روسيا اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من روسيا والذى بدا عليه الارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من محمد نبيل مأمور تفتيش الركاب وأحمد عمر مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 6 كيلو من البلاتين الخاص بجراحات الأسنان مخبأة على جسم الراكب.قرر عبد العال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 38 و39 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.