انقطاع مياه الشرب عن 4 مناطق بأسوان

تنقطع مياه الشرب بعدة مناطق بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال توصيل 2 طلمبة جديدة بخطوط السحب والطرد برافع مياه المحمودية (1).وتنقطع مياه الشرب بالمناطق التالية: "خلف المسلة - خور المحمودية - مطلع المحمودية - الشيخ هارون من مستوصف معبد وحتى مطلع الإذاعة"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت.لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.