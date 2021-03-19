رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
رفعت محافظة أسيوط، درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمالية نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال قد تصل إلى حد العواصف على المناطق الصحراوية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 مارس وحتى الثلاثاء 23 مارس، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، إنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أى طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية، من خلال غرفة إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل متسمر على مدار 24 ساعة وحضور ممثلي كل الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكل القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أى تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.

ووجه سعد، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أى آثار تنتج عن الرياح أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كل الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأى أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع.

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلاً عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه- الصرف الصحي- الكهرباء- المرور- الطرق والغاز وغيرها".

موضوعات متعلقة

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة ناعيا شاكر عبد الحميد: ستبقى سيرته العطرة وعلمه

شهادات من الفائزين بـ«الشارقة للإبداع» في ثاني أيام ملتقى الأقصر للشعر العربي

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»