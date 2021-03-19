أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

رفعت محافظة أسيوط، درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمالية نشاط للرياح محملة بالأتربة والرمال قد تصل إلى حد العواصف على المناطق الصحراوية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 مارس وحتى الثلاثاء 23 مارس، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.وقال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، إنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أى طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية، من خلال غرفة إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل متسمر على مدار 24 ساعة وحضور ممثلي كل الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكل القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أى تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.ووجه سعد، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أى آثار تنتج عن الرياح أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كل الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأى أمطار ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع.وشدد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلاً عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه- الصرف الصحي- الكهرباء- المرور- الطرق والغاز وغيرها".