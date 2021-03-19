داليا زيادة: لولا بطولات الجيش في سيناء لكانت مرتعًا لـ«داعش»

عقبت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، على التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس بشأن تشويه صورة مصر، قائلة «إن مثل هذه التقارير تحاول فتح الباب للتدخلات الدولية في سيناء، وهو أمر مرفوض تماما، ويجب على العالم أن يعلم أنه لولا بطولات الجيش المصري في سيناء لكانت سيناء اليوم مرتع للإرهاب والإرهابيين، ولكان أهلنا في سيناء أسرى لدى تنظيم داعش».وأضافت لـ"الدستور"، أن منظمة هيومن رايتس، اعتادت على إصدار مثل تلك التقارير التى تحاول النيل بها من مصر، فهى ضمن المنظمات الدولية التى تعمل بمعايير لا تمت بأى صلة عن حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مضيفة أن البيان الأخير يأتى ضمن نهجها للتدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر، وهو أمر مروفض بشتى صوره.وأعربت عن استنكارها من النهج الذى تنتهجه "هيومن رايتس" والمنظمات التى تسير على نفس نهجها، والتى لم نسمع صوتا لها للدول التى تنتهج بصورة واضحة لمعايير حقوق الإنسان، وتقوم بإرتكاب الجرائم بحق الإنسان، فهم يغضون أبصارهم عنها، مؤكدة أن بيانات المنظمات الحقوقية الدولية بشأن الأوضاع فى سيناء، يحمل الكثير من التضليل المتعمد للرأي العام العالمي، فهى تستند لروايات وأكاذيب الجماعة الإرهابية والتى تعتبر أحد أذرعها التى تمدها بالتقارير المشبوهة.