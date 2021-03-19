اتفاق لإنتاج مئتي مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك-V» الروسي في الهند

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الجمعة، إبرام اتفاق مع شركة أدوية هندية لإنتاج 200 مليون جرعة على الأقل من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لكورونا.وأوضح الصندوق الذي موّل جزئيا تطوير اللقاح أنه اتفق مع فرع لشركة "سترايدز" لتنتج اعتبارا من الربع الثالث لعام 2021 "ما لا يقل عن مئتي مليون جرعة من سبوتنيك-في، تكفي لتطعيم مئة مليون شخص".