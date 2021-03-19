انقطاع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة بأسوان

أعلنت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، عن انقطاع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الساعة الثامنة صباح السبت.ويأتي الانقطاع نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بتنفيذ أعمال تغيير محبس 10 بوصة بالخط العمومى بالصداقة الجديدة، بأكملها ماعدا تقسيمات الأهالى مرحلة أولى.لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية، من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.