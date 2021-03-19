محلية أسوان تنجح في منع سوق الجمعة للحد من انتشار كورونا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لمنع أقامة سوق الجمعة، وذلك لتفشي فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بعد ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية.وترأس الحملة نائب رئيس مجلس المدينة لحي غرب وجنوب قاسم معتصم، خلال الساعات الماضية، ورافقه رجال المجلس والأمن، لمنع إقامة السوق والحد من التجمعات، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.يذكر أن شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمديريات الخدمية للاستمرار في غلق أي أسواق أسبوعية أو قاعات أو دور مناسبات أوجمعيات أو سناتر دروس خصوصية، لم تلتزم بالإجراءات الصادرة للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي تقصير أو تقاعس.