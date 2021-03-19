«نيويورك تايمز»: «ذا صن» البريطانية تُجند محقق للحصول على معلومات عن ميجان

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن صحيفة "ذا صن" البريطانية دفعت لمحقق خاص 2000 دولار، وذلك للحصول على معلومات شخصية عن ميجان ميركل، عندما انتشرت أخبار عن مواعدتها للأمير هاري في عام 2016، وفقا لـ"سكاي نيوز".وحسبما ذكرت الصحيفة فإن هناك إيصالات خاصة بالصحفي جيمس بيل، تظهر تجنيده للمحقق الشهير دانيال بورتلي هانكس، في سبيل الحصول عن معلومات تتعلق بميجان.وتضمنت قائمة المعلومات التي قدمها المحقق، بيانات عن عائلة ميجان، هذا إلى جانب أرقام هواتف وعناوين وسجل الضمان الاجتماعي.واعترف دانيال، المتقاعد حاليًا، والذي يتمتع بسجل حافل في تحقيقات تتعلق بمشاهير، أن المعلومات التي قدمها لصحيفة "ذا صن"، ساهمت في حصوله على أعمال كثيرة لاحقا ذات صلة بميجان.وساعدت المعلومات التي قدمها دانيال للصحيفة البريطانية في الوصول لأخت ميجان غير الشقيقة، سامانثا ماركل، والتي وصفت دوقة ساسكس بأنها "ضحلة الشخصية" و"متسلقة اجتماعية".وكانت ميجان وزوجها هاري قد تحدثا بالتفصيل عن تجربتهما السلبية مع الصحافة البريطانية في مقابلة مع أوبرا وينفري، تم بته هذا الشهر.