بـ 650 مشاركة.. يوم رياضي للمرأة بالإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، يوم رباضى للمرأة والفتاة، في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وتحت شعار «المرأه السكندرية تبدع».شارك باليوم الرياضي، الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة، وجميع الهيئات الشبابية والرياضية، و٦٥٠ مشاركة.وقد تم تنفيذ عدة أنشطة رياضية منها كره سرعة، ونط حبل، وتمارين ايروبكس، وتمارين لياقة بدنية واسكيت بورد، وراكيت.وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، حرص وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، بتفعيل الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تخدم المرأة المصرية.وأضافت أن المرأة تمثل نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات، فالمرأة هي منبع القوة والتضحية، وهى دائمًا أيقونة النجاح، لأنها بكل تأكيد لها تأثير مجتمعى نشط داخل المجتمع السياسى والاقتصادى فدور المراه ضروره لمجتمع متقدم ناجح له ضرورة فعالة فى التكوين الأسرى الفعال.جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتفعيل الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تخدم المرأة المصرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.